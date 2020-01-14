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Новые температурные рекорды ожидаются в России

, 15:22 Эфирная новость 163

Эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет, уверены синоптики.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4168

Жители Камчатки и Сибири этим утром оказались в снежном плену. Метели с порывами ветра спровоцировали десятки аварий на дорогах. Правда, в пробки попали только те автовладельцы, которые смогли выехать из дворов. В некоторых районах с обилием снега не справляется даже спецтехника.

Метеорологи между тем обещают, что зима продолжит удивлять россиян новыми рекордами. Сильных морозов можно не ждать даже на Крещение. В целом эта зима войдет в историю как самая теплая за 130 лет. В этом году температура на пять градусов выше средних многолетних значений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики объяснили потепление в России.

Тема:
Погода 4168
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