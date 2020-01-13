«Хуже Вьетнама»: эксперты The National Interest рассказали, чем опасна война с Ираном

Вооруженный конфликт с Ираном может стать самой большой внешнеполитической ловушкой для США со времен войны во Вьетнаме, считают эксперты The National Interest. Обе стороны демонстрируют готовность пойти на риск, что отнюдь не способствует деэскалации в регионе Персидского залива.

Обозреватели The National Interest подчеркивают, что военная операция по смене режима в Тегеране может обойтись куда более дорогой ценой для вооруженных сил США, чем иракская кампания, начатая в 2003 году. Одной из главных ловушек для американских войск может стать своеобразие ландшафта Ирана, покрытого как пустынями, так и горами, которые могут стать превосходным укрытием для армии и ополченцев, противостоящих интервентам.

Кроме того, территория Ирана на две трети больше, чем Афганистан и Ирак вместе взятые. Также авторы интернет-издания напоминают о провале операции «Орлиный коготь», проведенной 24 июля 1980 года вооруженными силами США с целью освобождения 53 заложников из американского посольства в Тегеране. Главным врагом сотрудников элитного подразделения «Дельта» стала иранская погода: в результате песчаной бури три из восьми вертолетов спецназовцев столкнулись с механическими проблемами, а одна из винтокрылых машин врезалась в самолет-заправщик, что привело к гибели восьми американских военнослужащих.

Также эксперты The National Interest отмечают, что иранские военные лидеры, в отличие от Саддама Хусейна, делают упор на ассиметричную тактику в своей военной доктрине, предпочтительную для более слабой, чем США стороны. В связи с этим обозреватели The National Interest вспоминают итоги военных учений Millenium Challenge 2002, в ходе которых группа, имитировавшая иранские скоростные катера, «потопила» 19 американских судов.

Кроме того, падение тегеранского режима грозит дестабилизацией в регионе и созданием «моста нестабильности», который протянется от пустынь Ирака и Сирии до гор Афганистана и Пакистана, считают сотрудники американского интернет-издания. А напоследок авторы статьи призывают власти США не скрывать от своих граждан потенциальную цену полномасштабного военного конфликта с Ираном, которая может оказаться слишком высокой.



Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тегеране продолжаются акции протеста из-за сбитого Boeing.