Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз. 31-летняя эстонская ведьма в своем паблике в «ВКонтакте» 14 января сообщила о рождении дочери.

«Наша семья очень рада сообщить о появлении нашей малышки. У нее все хорошо, как и у старшего брата Кайуса. Прямо сейчас нам требуется хороший сон и время для семьи», — написала Мэрилин Керро.

ВКонтакте @marilyn_kerro_og

Участница «Битвы экстрасенсов» пока не стала озвучивать имя новорожденной малышки. Известно лишь, что девочка появилась на свет здоровой.

Поклонники Мэрилин Керро пришли в восторг от новости, которую сообщила ведьма. Пользователи в комментариях пожелали маме и ее малышке счастья и спокойных ночей.

«Здоровья и счастья малышке! Мэри, будь счастлива!»

«От всей души поздравляю с рождением дочурки! Пусть растет в любви, радости и гармонии!»

«Ура, девочка! Это такое счастье!»

«Какая чудесная новость! Здоровья вам крепкого и спокойных ночей!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клиентка обвинила Мэрилин Керро в обмане на 400 рублей.