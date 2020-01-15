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Синоптик оценил реальность угрозы для России от климатического оружия США

, 3:48 | Светлана Шевченко 33

Именно применением американцами данного вида оружия объяснил аномальное тепло этой зимой в России депутат Госдумы Алексей Журавлев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nasa, /Konstantin Kokoshkin, ТАСС /Карпухин Сергей, /Гердо Владимир

Заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о применении США против России климатического оружия вызвало иронию у исполняющего обязанности директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По мнению парламентария, применением данного вида оружия можно объяснить аномально теплую зиму, которая установилась в нашей стране в этот сезон.

«Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», — объяснил с точки зрения науки необычно высокие температуры Вильфанд в интервью RT.

Он добавил, что подобные заявления с научной точки зрения выглядят совсем несерьезно. Угрозы для человека такой температурный фон не представляет.

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