Синоптик оценил реальность угрозы для России от климатического оружия США

Заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о применении США против России климатического оружия вызвало иронию у исполняющего обязанности директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По мнению парламентария, применением данного вида оружия можно объяснить аномально теплую зиму, которая установилась в нашей стране в этот сезон.

«Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», — объяснил с точки зрения науки необычно высокие температуры Вильфанд в интервью RT.

Он добавил, что подобные заявления с научной точки зрения выглядят совсем несерьезно. Угрозы для человека такой температурный фон не представляет.