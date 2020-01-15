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Самая красивая женщина в мире показала фигуру в прозрачном платье

, 16:59 | Ниса Мурзанаева Фото 124

23-летняя супермодель Белла Хадид примерила на себя наряд от Burberry.

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Фото, видео: Instagram @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в прозрачном серебристом платье, из-под которого кокетливо виднеется ее бикини.

Необычный наряд самая красивая женщина в мире приобрела в Burberry. В подписи к эротичным фото манекенщица отметила креативного директора модного дома. Очевидно, таким способом знаменитость выразила ему свою благодарность за стильную вещь.

Несмотря на оригинальный крой и материал, из которого сделано платье, большинство фанатов обратили свое внимание отнюдь не на него. По-настоящему пользователи соцсети восхитились лишь потрясающей фигурой кумира.

Поклонники осыпали любимицу множеством восторженных комплиментов в комментариях к публикации. За сутки пост набрал один миллион отметок «мне нравится» и около трех тысяч сообщений юзеров под ним.

«Черт возьми, что за женщина!»

«Фантастика!»

«Огонь!»

«Белла, умоляю, раскрой секрет — как стать такой, как ты?!» — написали фолловеры.

23-летняя Белла Хадид — постоянное лицо модных домов Dior и Bulgari. Модель приходится младшей сестрой еще одной суперзвезде мировых подиумов Джиджи Хадид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самая красивая женщина в мире снялась голой для календаря.

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