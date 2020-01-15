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Правительство России подало в отставку

, 16:30 | Алиса Маркова Срочная новость 1 094

Об этом стало известно после завершения Послания Федеральному Собранию Владимира Путина.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Правительство России подало в отставку. Об этом стало известно после завершения Послания Федеральному Собранию Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

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