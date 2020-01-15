Правительство России подало в отставку. Об этом стало известно после завершения Послания Федеральному Собранию Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Дмитрия Медведева.
Правительство России подало в отставку
Сегодня, 16:30 | Алиса Маркова В России Срочная новость 1 094
Об этом стало известно после завершения Послания Федеральному Собранию Владимира Путина.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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