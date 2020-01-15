«Я за бодипозитив»: Сын Никаса Сафронова отказался худеть после инцидента в самолете

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, отказался худеть после неприятного инцидента в самолете, когда его засосало в унитаз. Пока бортпроводники помогали наследнику артиста выбраться, один из пассажиров заснял происходящее на телефон и выложил ролик в сеть. После скандального видео на музыканта накинулись хейтеры, которые затравили знаменитость из-за лишнего веса — сейчас он, кстати, составляет 242 килограмма, пишет «StarHit».

«Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел. Иммунитет упал в связи с переживаниями, нервным стрессом. Лежал больше 20 дней, принимая антибиотики. Сейчас чувствую себя лучше, но еще не совсем здоров. Сменил обстановку, улетел из столицы на несколько недель», — рассказал музыкант изданию.

Instagram @lukasafronovofficial

Сейчас Лука наслаждается отдыхом в Занзибаре. По его словам, в отпуске он не собирается ограничивать себя ни в чем, в том числе и в еде.

«Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью никому, при этом не мешая своими габаритами!» — заявил Затравкин.

Он также рассказал, что старается никому не мешать своими размерами — в городе перемещается исключительно на такси, а не на общественном транспорте, а в самолете берет два места, чтобы не стеснять других пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Никаса Сафронова рассказал о якобы изнасилованной его отцом аферистке с Украины.