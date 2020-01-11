Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочерью Симбой улетели на Бали на январские каникулы. Звезда активно публикует снимки из отпуска на своей странице в Instagram. Новая фотография артистки в бикини сразила поклонников.

Поп-певица позирует в черном слитном купальнике на бортике бассейна в позе йоги. В руках знаменитость держит цветок.

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания…заказчик всех своих уроков и „наказаний“ — ты сам!» — подписала пост исполнительница.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники пришли в восторг от такого кадра. Они отметили, как хороша Нюша без использования косметики.

«Без косметики вообще красотка»;

«Идеальная девушка!»;

«Такая стройняшка»;

«Фотография просто потрясающая, вы выглядите великолепно», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша показала, как поет ее годовалая дочь.