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  4. Нюша поразила поклонников естественной красотой на отдыхе в Бали — фото

Нюша поразила поклонников естественной красотой на отдыхе в Бали — фото

, 7:53 | Мия Субботина Фото 85

Певица выложила снимок в бикини у бассейна в своем Instagram-профиле.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочерью Симбой улетели на Бали на январские каникулы. Звезда активно публикует снимки из отпуска на своей странице в Instagram. Новая фотография артистки в бикини сразила поклонников.

Поп-певица позирует в черном слитном купальнике на бортике бассейна в позе йоги. В руках знаменитость держит цветок.

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания…заказчик всех своих уроков и „наказаний“ — ты сам!» — подписала пост исполнительница.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники пришли в восторг от такого кадра. Они отметили, как хороша Нюша без использования косметики.

«Без косметики вообще красотка»;

«Идеальная девушка!»;

«Такая стройняшка»;

«Фотография просто потрясающая, вы выглядите великолепно», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша показала, как поет ее годовалая дочь.

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