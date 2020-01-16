Михаил Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

На Охотном ряду сейчас самые напряженные дни. Депутатам Госдумы уже сегодня днем на заседании предстоит рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра страны.

Накануне президент предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину возглавить правительство сразу после того, как действующий кабинет министров всем составом ушел в отставку.

Михаилу Мишустину 53 года, в госструктурах он работает 20 лет. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин узнал о глобальных перестановках в правительстве. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.