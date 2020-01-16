Камеры зафиксировали момент попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент неудавшейся попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге. Инцидент произошел в Приморском районе города по адресу улица Савушкина, дом 127. Запись с места событий оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

По данным 78.ru, трое злоумышленников в розовых масках с автоматами ворвались в здание финансово-кредитной организации. Они пытались ограбить офис, однако, встретив сопротивление со стороны сотрудников банка, были вынуждены покинуть учреждение ни с чем.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступников с целью их задержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дерзкое ограбление одного из магазинов сотовой связи в Санкт-Петербурге попало в объектив камеры наблюдения.