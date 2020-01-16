  1. Пятый канал
  4. Камеры зафиксировали момент попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге

Камеры зафиксировали момент попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге

, 12:10 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 45

Трое злоумышленников в розовых масках ворвались в организацию по адресу на улице Савушкина, дом 127 и в результате ушли ни с чем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент неудавшейся попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге. Инцидент произошел в Приморском районе города по адресу улица Савушкина, дом 127. Запись с места событий оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

По данным 78.ru, трое злоумышленников в розовых масках с автоматами ворвались в здание финансово-кредитной организации. Они пытались ограбить офис, однако, встретив сопротивление со стороны сотрудников банка, были вынуждены покинуть учреждение ни с чем.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступников с целью их задержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дерзкое ограбление одного из магазинов сотовой связи в Санкт-Петербурге попало в объектив камеры наблюдения.

Читайте также

Видео: легковушка на скорости врезалась в полицейскую машину в Петербурге

«Первым ударил врача»: глава больницы Петербурга о драке между медиком и пенсионером
+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

12:33
Сотрудника караула Роскосмоса Юрия Гагарина ограбили в Москве
12:25
Первый в России и Восточной Европе центр карбоновой терапии появится в Ленобласти
12:22
«Копия папы»: трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы
12:10
Камеры зафиксировали момент попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге
12:06
«Поставили гипс»: Елена Воробей рассказала о своем самочувствии после перелома
11:44
Стало плохо: Ксения Пунтус рассказала следователям подробности падения из окна

Сейчас читают

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]