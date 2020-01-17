Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре

Звезда популярной телестройки Ирина Агибалова приобрела недвижимость на Кипре. Она решила перебраться поближе к дочери Маргарите, которая уже не первый год живет вместе с мужем и детьми на этом острове и лишь изредка приезжает в Москву.

Своей покупкой Агибалова полностью довольна, квартира находится недалеко от жилья ее наследницы. Однако она не будет надоедать ее семье своим присутствием, пишет издание «СтарХит».

«Купила вчера квартиру. Стоимость составляет примерно четыре с половиной миллиона рублей с беспроцентной рассрочкой на четыре года. К тому же продают уже с отличным ремонтом, кухней и сантехникой. Осталось повесить шторы, люстры и купить диван с кроватью», — отметила звезда реалити-шоу.

Instagram @agibalova_irina

Постоянно жить на Кипре Ирина не планирует, так как у нее есть большой дом в Подмосковье. Участница телестройки хочет жить на две страны. В частности, на острове она будет помогать своей дочери с детьми и просто наслаждаться хорошей погодой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина пожаловалась на странный поступок дочери.