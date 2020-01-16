«Мася, зачем бровь побрила?» Бородина пожаловалась на странный поступок дочери

Ксения Бородина пожаловалась своим поклонникам на необъяснимый поступок младшей дочери. Телеведущая обнаружила, что четырехлетняя Теона, раздобыв где-то бритву, сбрила себе часть брови. «Допрос с пристрастием» шокированная мама записала на видео и выложила на своей странице в Instagtam.

«Мася, зачем ты бровь-то побрила, я не понимаю», — несколько раз пытается добиться ответа Бородина.

Однако девочка только хнычет, говорит «не знаю» и пытается ретироваться в другую комнату, но Ксения настойчиво следует за дочерью, тщетно пытаясь выяснить причину странного поступка.

«Господи… Ну вот что сказать про этого ребенка и смех и грех!!! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла. Увидела две недели назад, как папа в ванной брился и пошло дело», — написала Бородина.

Instagram @borodylia

Ведущая «Дома-2» призналась, что позже, уже за кадром, отругала Тею, поскольку прошлое «спокойное» внушение, как теперь видно, эффекта не возымело.

«Во приколистка!»

«Первые эксперименты».

«Хулиганка маленькая».

«Главное не порезалась…»

«Классная она», — умиляются в комментариях фанаты Бородиной.

Как ранее писал 5-tv.ru, у Ксении Бородиной две дочери от разных браков — 10-летняя Маруся и четырехлетняя Теона. Недавно телеведущая выложила в сеть смешной ролик, на котором девочки ссорятся из-за игрушек.