  1. Пятый канал
  4. «Мася, зачем бровь побрила?» Бородина пожаловалась на странный поступок дочери

«Мася, зачем бровь побрила?» Бородина пожаловалась на странный поступок дочери

, 6:03 | Светлана Александрова Видео 22

Четырехлетняя Теона пару недель назад подсмотрела, как бреется папа. С тех пор родители прячут в доме все бритвы, но тщетно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина пожаловалась своим поклонникам на необъяснимый поступок младшей дочери. Телеведущая обнаружила, что четырехлетняя Теона, раздобыв где-то бритву, сбрила себе часть брови. «Допрос с пристрастием» шокированная мама записала на видео и выложила на своей странице в Instagtam.

«Мася, зачем ты бровь-то побрила, я не понимаю», — несколько раз пытается добиться ответа Бородина.

Однако девочка только хнычет, говорит «не знаю» и пытается ретироваться в другую комнату, но Ксения настойчиво следует за дочерью, тщетно пытаясь выяснить причину странного поступка.

«Господи… Ну вот что сказать про этого ребенка и смех и грех!!! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла. Увидела две недели назад, как папа в ванной брился и пошло дело», — написала Бородина.

Instagram @borodylia

Ведущая «Дома-2» призналась, что позже, уже за кадром, отругала Тею, поскольку прошлое «спокойное» внушение, как теперь видно, эффекта не возымело.

«Во приколистка!»

«Первые эксперименты».

«Хулиганка маленькая».

«Главное не порезалась…»

«Классная она», — умиляются в комментариях фанаты Бородиной.

Как ранее писал 5-tv.ru, у Ксении Бородиной две дочери от разных браков — 10-летняя Маруся и четырехлетняя Теона. Недавно телеведущая выложила в сеть смешной ролик, на котором девочки ссорятся из-за игрушек.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

6:29
Шаг навстречу: США и Китай подписали первую часть торговой сделки
6:14
Мужчина открыл стрельбу в помещении судебного участка в Новокузнецке
6:03
«Мася, зачем бровь побрила?» Бородина пожаловалась на странный поступок дочери
6:01
Новый «Форсаж»: дата выхода, актеры и фанатские теории
5:38
«Он знает, где взять деньги»: Миронов о назначении Мишустина премьер-министром
5:22
«Врачи сделали все возможное» — Муж Таисии Повалий попал в больницу

Сейчас читают

Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]