«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини

Супруга знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марина покорила сеть, опубликовав в Instagram фото на морском побережье. На снимке знаменитость позирует в белоснежном бикини, которое выгодно подчеркивает ее ровный шоколадный загар и акцентирует внимание на безупречной фигуре.

Как Юдашкиной удается так потрясающе выглядеть в 61 год, для многих поклонников остается загадкой. Идеальное подтянутое тело, сияющие глаза, ослепительная улыбка — несмотря на свой возраст, Марина с легкостью очаровывает мужчин. Некоторые из них даже не боятся признаться, что мечтали бы оказаться на месте ее супруга. В свою очередь, женщины желают быть на нее похожими и никогда не терять свою сексуальность и притягательность.

Instagram @marinayudashkina

Подписчики не скрывают восхищения перед красотой блондинки. Они признаются: Юдашкина — идеал.

«Ни фига себе, Марина, простите за сленг. Но это от восхищения. Фигура — супер!»

«Шикарная женщина!»

«Просто отпад!»

«Повезло Юдашкину!»

«Ничего себе бабушка! Браво!»

«Бабушка — то, что надо!» — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина трогательно поздравила дочь Галину с днем рождения.