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Марина Юдашкина трогательным постом поздравила дочь с днем рождения

, 11:27 | Мия Субботина Фото 222

Супруга российского модельера поделилась семейными снимками с наследницей в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Супруга знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина трогательно поздравила дочь Галину с днем рождения. Женщина опубликовала совместные снимки с наследницей на своей странице в Instagram.

«Я знаю ты уже большая и у тебя своя семья, ты подарила нам двух замечательных внуков! И сколько бы тебе не исполнилось для меня ты всегда будешь той маленькой девочкой, о которой мы мечтали с папой. Мы очень любим тебя! Знай, что я всегда рядом. Желаю тебе счастья моя родная!» — подписала пост Марина.

Instagram @marinayudashkina

К поздравлениям дочери модельера присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса: супруга Стаса Михайлова — Инна, певица Зара, фигуристка Татьяна Навка, композитор Игорь Крутой, певец Филипп Киркоров и многие другие.

«Поздравляю!!!»;

«Поздравления замечательной дочке!»;

«С днем рождения Галю! Здоровья и счастья всей семье»;

«Наши поздравления!!! Она замечательная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Водянова трогательно поздравила сына с 18-летием.

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