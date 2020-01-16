Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов

Легендарный военный контрразведчик, генерал-лейтенант Иван Устинов скончался в Москве на 101-м году жизни. Бывшего сотрудника органов государственной безопасности не стало спустя несколько дней после векового юбилея, сообщает РИА Новости.

Иван Устинов родился 1 января 1920 года в деревне Малая Бобровка Екатеринбургской губернии РСФСР. В июне 1941 года он поступил на службу в органы госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны работал в Особом отделе НКВД, ставшим впоследствии Главным управлением контрразведки СМЕРШ Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

В 1954 году Иван Устинов принял командование над разведывательным подразделением в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970–1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка — Прим.ред.).

За время карьеры легендарный контрразведчик был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, трех орденов Красной Звезды и других, в том числе зарубежных, наград.

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