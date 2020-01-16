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«Бил меня палкой»: В Петербурге над шестилетней девочкой издевались родители

, 17:50 | Василий Заика Видео 78

Отец ребенка и его сожительница систематически применяли силу по отношению к малышке.

Фото: www.globallookpress.com © Elena Sikorskaya

Шестилетняя девочка попала в больницу в Петербурге после регулярных издевательств со стороны отца и мачехи, сообщает RT. Медики, обнаружив на теле обритого налысо ребенка многочисленные гематомы, незамедлительно поставили в известность правоохранительные органы.

«Когда с ней начали общаться, малышка рассказала, что мама и папа регулярно избивают ее. В частности, отец раньше таскал девочку за волосы, а потом обрил ей голову и даже пытался вырвать зубы. В больницу же девочка попала после того, как отец избил ее палкой за то, что она ночью описалась. До туалета она не смогла дойти, потому что на ночь родители ее связали», — цитирует RT своего собеседника.

В ходе проверки полицейские выяснили, что девочку систематически избивали и унижали родители. В отношении отца маленькой петербурженки было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственный комитет проводит собственную проверку и устанавливает тяжесть вреда, причиненного девочке.

Отмечается, что в семье, проживающей в Купчино, есть еще двое детей — четырехлетний сын и дочь, которой меньше года.

В случае, если вина родителей пострадавшей девочки будет доказана, им может грозить наказание до трех лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной.

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