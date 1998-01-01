Денис Мацуев пожелал россиянам в Новом году быть сильнее и ходить на концерты

, 6:16 Видео 17

Музыкант поздравил всех с «наступающим» и пожелал быть более одухотворенными.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

Всемирно известный российский пианист Денис Мацуев поздравил жителей страны с Новым годом. Музыкант считает этот праздник самым сказочным и домашним. Для маэстро Новый год ассоциируется с запахами елки и мандаринов. Также Денис Мацуев считает, что в этот волшебный праздник обязательно должен быть снег.

Пианист пожелал россиянам как можно больше посещать концерты классической музыки. Ведь именно они, по мнению музыканта, помогают людям становиться сильнее и одухотвореннее.

— Я хочу, чтобы как можно больше людей посещали концерты классической музыки, потому что это дает силы, это одухотворяет. И вы там получаете нечто такое, чего не найдете ни в интернете, ни по телевидению, — сказал Мацуев.

Ранее Пятый канал сообщал, что пианист Денис Мацуев рассказал в эксклюзивном интервью о детских талантах, Кокорине, Мамаеве и жизни в самолетах.

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