Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Процесс обновления правительства начался, после того, как президент в послании предложил ряд поправок в Конституцию. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, которая займется формулировками. В составе 75 человек и большая часть из них — это те, кто профессионально пишет законы — парламентарии, в том числе из регионов и юристы. Но есть в группе и представители творческих профессий, представители профсоюзов, поскольку работа над Конституцией, по словам Путина, требует политического и жизненного опыта. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий узнал сколько времени отводят на работу. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту.