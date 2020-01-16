  1. Пятый канал
  4. Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

, 20:42 Эфирная новость 30

Очень важна позиция граждан РФ по тем поправкам, которые планируется внести в Конституцию, заявил президент России 16 января.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Процесс обновления правительства начался, после того, как президент в послании предложил ряд поправок в Конституцию. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, которая займется формулировками. В составе 75 человек и большая часть из них — это те, кто профессионально пишет законы — парламентарии, в том числе из регионов и юристы. Но есть в группе и представители творческих профессий, представители профсоюзов, поскольку работа над Конституцией, по словам Путина, требует политического и жизненного опыта. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий узнал сколько времени отводят на работу. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.57
0.14 68.66
0.29
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Последние новости

21:44
Крещенские морозы отменяются? Синоптики рассказали о погоде на выходные
21:32
Эффект Послания: меры соцподдержки, предложенные Путиным, получили общественную поддержку
21:19
Диме Билану во время операции сняли с ноги титановую пластину с девятью шурупами
21:11
Дмитрий Медведев поблагодарил бывших коллег за годы совместной работы
20:53
Дмитрий Иванов до встречи с Лолитой женился на пенсионерке ради гражданства
20:42
Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию

Сейчас читают

Максим Дунаевский разводится с седьмой женой ради новой любовницы
Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]