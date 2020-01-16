Авария на линейном газопроводе произошла под Петербургом

Авария на линейном газопроводе произошла в Мурино под Петербургом. По данным телеканала «78», в результате коммунального ЧП без газоснабжения, горячей воды и отопления остались несколько жилых домов и социально-значимые объекты в деревне Лаврики: детский сад и фельдшерский пункт.

«Прекращено теплоснабжение следующих объектов в деревне Лаврики: детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, многоквартирные дома: № 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Д и 40Е», — отметили в пресс-службе МАУ «Муниципальная управляющая компания» Мурино.

В настоящее время в оперативном порядке ведутся работы по ликвидации аварии. Теплоснабжение указанных объектов обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машины утопают в воде на проспекте Непокоренных в Петербурге. Из-за порыва трубы проезжая часть превратилась в озеро. Жители домов в Калининском и Выборгском районах сообщили, что остались без водоснабжения.