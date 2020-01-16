  1. Пятый канал
  4. Авария на линейном газопроводе произошла под Петербургом

Авария на линейном газопроводе произошла под Петербургом

, 20:00 | Василий Заика 32

В результате коммунального ЧП в Мурино без газа, горячей воды и отопления остались жилые дома и социально-значимые объекты.

Фото: РИА Новости / Михаил Терещенко

Авария на линейном газопроводе произошла в Мурино под Петербургом. По данным телеканала «78», в результате коммунального ЧП без газоснабжения, горячей воды и отопления остались несколько жилых домов и социально-значимые объекты в деревне Лаврики: детский сад и фельдшерский пункт.

«Прекращено теплоснабжение следующих объектов в деревне Лаврики: детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, многоквартирные дома: № 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Д и 40Е», — отметили в пресс-службе МАУ «Муниципальная управляющая компания» Мурино.

В настоящее время в оперативном порядке ведутся работы по ликвидации аварии. Теплоснабжение указанных объектов обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машины утопают в воде на проспекте Непокоренных в Петербурге. Из-за порыва трубы проезжая часть превратилась в озеро. Жители домов в Калининском и Выборгском районах сообщили, что остались без водоснабжения.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Последние новости

20:11
«Хочу стать президентом»: Восьмилетний блогер Арлен Хасапетян снова покорил сеть
20:00
Авария на линейном газопроводе произошла под Петербургом
19:46
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет нахождения в бегах
19:33
Максим Дунаевский разводится с седьмой женой ради новой любовницы
19:27
Настя Ивлеева рассказала, как разочаровывает поклонников Элджея
19:21
Делегация Украины в ПАСЕ возобновит работу в ежегодной сессии ассамблеи

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]