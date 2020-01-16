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  4. Дмитрий Иванов до встречи с Лолитой женился на пенсионерке ради гражданства

Дмитрий Иванов до встречи с Лолитой женился на пенсионерке ради гражданства

, 20:53 | Карина Бернтгольц 164

Как оказалось, бывшая супруга фитнес-тренера уже скончалась.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Бывший избранник эстрадной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов до романа со звездой состоял в фиктивном браке с 65-летней женщиной из Москвы. Как сообщает StarHit, фитнес-тренер родился в Белоруссии, и пожилая супруга помогла ему получить российское гражданство.

Как выяснилось, пенсионерка, с которой Иванов ранее состоял в браке, ушла из жизни несколько лет назад. Об этом рассказали в окружении женщины.

«Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — поделились знакомые умершей.

Известно, что москвичка заключила с фитнес-тренером брачный договор, чтобы он не мог получить квартиру или машину после развода. Однако мужчину тогда интересовало лишь российское гражданство. Через три месяца он развелся с пенсионеркой.

По словам адвоката Лолиты Сергея Жорина, он вместе с артисткой подаст заявлением в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы с требованием провести проверку законности получения гражданства Ивановым.

Впрочем, сам бывший избранник Милявской утверждает, что подозрения юриста не обоснованы и в фиктивный брак в прошлом он на самом деле не вступал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты сосватали за Лолиту Стивена Сигала.

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