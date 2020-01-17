Фото крупного пожара садовых домиков в Балашихе

Крупный пожар произошел в городе Балашиха Московской области. Фотографии с места происшествия опубликовали в Instagram очевидцы. Сообщается, что возгоранию подверглись жилые дома.

Инцидент произошел в микрорайоне Янтарный. По предварительным данным, загорелись дачные домики на садовых участках. По словам местных жителей, пламя было очень большим и его долго тушили. На опубликованных в сеть снимках видно, что черный дым от огня виднелся на расстоянии нескольких сотен метров.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент информации о жертвах пожара нет. В МЧС ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья сгорела в садовом домике в Удмуртии. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка.