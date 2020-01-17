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Владимир Путин констатировал недопустимость неправовых решений ЕСПЧ

, 2:37 | Ниса Мурзанаева Видео 29

Глава государства выступил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — даже тогда, когда они являются явно неправовыми. Об этом глава государства сообщил во время встречи с рабочей группой, подготавливающей поправки в Конституцию, пишет «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что зачастую у кого-то «возникает соблазн поуправлять Россией со стороны».

«Иногда и тот же Европейский суд (…) принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным», — сказал президент РФ.

В рамках встречи ее участники подчеркнули, что из-за возникновения в результате толкования международных конвенций новых положений, под которыми Москва не подписывалась — появляется необходимость оценки возможности исполнения некоторых международных правовых обязательств в России. Такую оценку должен дать Конституционный суд.

В состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 человек — от политиков до деятелей культуры и спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин рассказал о смысле поправок в Конституцию.

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