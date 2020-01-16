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Путин рассказал о смысле поправок в Конституцию

, 16:32 | Сергей Зеленский Видео 45

Глава государства пояснил цели возможного изменения основного закона страны.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 33

Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию заявил, что смысл поправок в основной документ страны заключается в том, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил он.

Как заявил президент, поправки в Конституцию РФ не затронут ее фундаментальных основ, но они призваны обеспечить развитие России как правового и социального государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 33
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