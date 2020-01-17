В Саудовской Аравии стартует последний этап ралли «Дакар»

Сегодня в песчаных дюнах Саудовской Аравии стартует последний 12 этап ралли «Дакар». Этот марафон уже стал одним из самых тяжелых за всю историю соревнований.

На прошлой неделе во время изнуряющей гонки остановилось сердце у испанского спортсмена, теперь это случилось с голландским пилотом. Его к счастью, успели спасти.

В пустыне не помогает даже опыт гонщиков «Формулы-1». Титулованный Фернандо Алонсо, который в этом году дебютировал на «Дакаре», не справился на первых же поворотах.

На этом фоне, результаты российской команды просто впечатляют. Какие испытания ждут участников ралли впереди, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Шанев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что КАМАЗ вновь доказал свое преимущество.