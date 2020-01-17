  1. Пятый канал
  4. В Саудовской Аравии стартует последний этап ралли «Дакар»

В Саудовской Аравии стартует последний этап ралли «Дакар»

, 12:39 Эфирная новость 11

Этот «Дакар» уже войдет в историю как один из самых сложных. Коварные дюны аравийской пустыни и жара превратили марафон в борьбу за выживание.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Panoramic, 5-tv.ru

Сегодня в песчаных дюнах Саудовской Аравии стартует последний 12 этап ралли «Дакар». Этот марафон уже стал одним из самых тяжелых за всю историю соревнований.

На прошлой неделе во время изнуряющей гонки остановилось сердце у испанского спортсмена, теперь это случилось с голландским пилотом. Его к счастью, успели спасти.

В пустыне не помогает даже опыт гонщиков «Формулы-1». Титулованный Фернандо Алонсо, который в этом году дебютировал на «Дакаре», не справился на первых же поворотах.

На этом фоне, результаты российской команды просто впечатляют. Какие испытания ждут участников ралли впереди, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Шанев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что КАМАЗ вновь доказал свое преимущество.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.57
0.14 68.66
0.29
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

12:55
Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом
12:46
«Я оборотень»: Новый образ Ляйсан Утяшевой обсуждают в сети
12:39
В Саудовской Аравии стартует последний этап ралли «Дакар»
12:31
Почему Алла Пугачева называет Игоря Николаева «пророком»?
12:24
Когда примут решение о новых правилах медосмотра для водителей
12:09
Рэпер Джош Стоун обвинил Ариану Гранде в плагиате

Сейчас читают

Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]