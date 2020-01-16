Давид Манукян отреагировал на слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее избранник блогер Давид Манукян сейчас проводят время в Таиланде. На отдыхе влюбленные записывают множество видео, на которых без стеснения демонстрируют чувству друг к другу.

Наблюдая за романом звездной пары, поклонники поначалу были убеждены, что в отношениях знаменитостей царит идиллия. Однако один из последних роликов, опубликованных в соцсети, где Бузова и Манукян обмениваются колкостями, дал фанатам повод думать, что между ними назрел конфликт. Некоторые из подписчиков даже стали опасаться, что звезды расстались.

Однако блогер не дал пользователям утвердиться в своих догадках. В сторис в Instagram он опубликовал видео, на котором высмеял нелепые слухи, распространившиеся на просторах интернета.

На кадрах музыкант вместе со звездой запечатлен в бассейне. Во время записи он обращается к своей избраннице с ироничным вопросом.

«Ты знаешь, что мы с тобой расстались?» — с улыбкой интересуется Манукян.

«Что-то незаметно», — кокетливо отвечает теледива.

Ролик завершается страстным поцелуем звезд, который ясно дает понять, что ни о какой ссоре между ними не может быть и речи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой.