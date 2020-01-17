«Здесь нет для них работы!»: канадцы требуют уехать принца Гарри и Меган Маркл

После объявления об отказе от королевских привилегий герцоги Сассекские заявили, что собираются жить в Канаде до переизбрания другого президента США вместо Дональда Трампа. Однако канадцы выразили недовольство принцу Гарри и его супруге.

Местная газета The Globe and Mail опубликовала письмо от имени редакции, в котором подробно объяснила, почему герцоги Сассекские не могут жить в их стране. По словам журналистов, Канада «не дом на полпути» для членов монаршей семьи.

«Эта страна не может стать вашим домом. Как и для всех, хочет выбраться из Британии, оставаясь при этом членом монаршей семьи», — подчеркнул автор статьи.

По мнению редакции, проживание Меган и Гарри в Канаде — нарушение Конституции. Поскольку принц Гарри является шестым в очереди наследования британского престола, это может угрожать независимости простых канадцев. И по законам этой страны, входящей в Британское Содружество, но независимой от Британии, он не имеет права жить в Канаде на постоянной основе.

«Британские принцы не должны селиться у нас. Здесь нет для них работы!» — категорично утверждает автор статьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри записал видеообращение после ухода из королевской семьи.