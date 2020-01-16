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«История продолжается»: Принц Гарри записал видеообращение после ухода из королевской семьи

, 14:53 | Карина Бернтгольц Видео 77

Ролик опубликован в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images, Instagram @sussexroyal

Принц Гарри записал первое видеообращение после отказа от звания члена королевской семьи. В официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских появился ролик, анонсирующий проведение «Игр непобежденных», одним из организаторов которых выступает супруг Меган Маркл. В соревнованиях принимают участие бывшие или действующие военнослужащие, ставшие инвалидами.

Во время своего обращения принц Гарри рассказал, что в 2020 году состязания состоятся в Гааге, а в 2022 — в Дюссельдорфе. В планах организаторов — увеличить число стран, принимающих участие в играх.

«В этом году мы перенесемся в Гаагу. Количество участников соревнований увеличилось до 22. Бельгия и Корея присоединились к этой семье. В 2022 мы привлечем к играм новые страны и найдем новое место для их проведения. „Игры непобежденных“ в 2022 году пройдут в Дюссельдорфе. История продолжается», — заключил герцог Сассекский.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, при этом сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Это означает, что супруги не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжат «выполнять долг перед королевой и содружеством».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских привилегий.

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