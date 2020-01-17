Алибасов прилег на грудь жены с мандарином во рту

Лидер группы «На-на» Бари Алибасов в личном Instagram-профиле опубликовал семейный снимок, на котором он находится рядом со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Скандальный продюсер прилег на грудь жены, держа при этом в зубах мандаринку. В подписи к фото он дал объяснение этому факту.

«Зимой рекомендуем мандарины, лучший способ набраться витаминов», — подписал кадр артист.

Instagram @alibasov_nana

В комментариях к записи поклонники пары оценили снимок, поздравив Алибасова и Федосееву-Шукшину с прошедшими праздниками.

«Пока дурачитесь, значит еще молодые. Здоровья вам и долгих-долгих лет счастливой жизни!»;

«Такие милые!»;

«Со старым Новым годом и прошедшими праздниками! Любим»;

«Какое нежное фото», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу.