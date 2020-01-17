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СК проводит проверку после сообщений об избиении школьником учительницы в Москве

, 16:19 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 67

По словам одноклассника ученика столичной школы, мальчик набросился на преподавательницу после того, как она порвала провод его наушников.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Следственные органы Главного следственного СК РФ по Москве начали доследственную проверку после публикации в сети сообщений об избиении учительницы физики в одной из школ города. По словам подростков, находившихся в момент инцидента в классе, мальчик разозлился после того, как преподавательница выдернула из его ушей наушники.

Ребенок начал кричать на педагога, используя нецензурную лексику, ударил ее, а после, не справившись с яростью, сломал клавиатуру и выбил стекло в шкафу, в результате чего сам поранился.

«Несколько раз ударил нашего препода в лицо, как я понял, он рассек ей бровь, возможно, еще и губу, после чего ее увезли на скорой», — отметил ученик, обучающийся в той же школе, но другом классе.

По его словам, учительница, на которую набросился мальчик, была замечательным педагогом, никогда не поднимала руку на детей и не повышала на них голос, в то время как ребенок, ударивший ее, всегда учился плохо, вел себя невоспитанно и даже оставался на второй год.

«Первый раз, когда я его повстречал, он достал шокер и бил им своих друзей, знакомых, чтобы за что-то наказать. <…> Он не учится, не занимается, ничего не делает, но почему-то его никак не выгоняют», — признался знакомый подозреваемого в избиении женщины.

СК устанавливает все факты произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после избиения учительницей детей в школе Москвы возбуждено уголовное дело.

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