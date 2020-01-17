«Дакар» завершился триумфом КАМАЗа и российских гонщиков

Российский экипаж под управлением Андрея Каргинова триумфально завершил ралли «Дакар». Он вновь пришел первым. Это уже второе «золото» для россиянина. «Серебро» в зачете грузовиков тоже у нас — финишную черту пересек экипаж Антона Шибалова. На третьем месте расположился гонщик из Белоруссии.

«КАМАЗ-мастер» — самая титулованная команда ралли-рейда, она побеждала на «Дакаре» уже 17 раз. Успешно в этот раз выступил и Сергей Карякин. Он пришел вторым в зачете мотовездеходов.

Легендарный марафон впервые проходил в Саудовской Аравии и уже стал одним из самых сложных за всю историю. Ралли сопровождалось большим количеством аварий и поломок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре».