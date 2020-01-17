Беременная москвичка села в такси и родила

Беременная женщина села в такси на Ленинском проспекте в Москве, но почувствовала предродовые симптомы. Как стало известно 5-tv.ru, 35-летняя Татьяна О. поняла, что не успеет добраться до больницы, и вызвала скорую помощь.

Благодаря умелым действиям спецбригады медиков, роды прошли благополучно, малыш доставлен в больницу. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жуткой истории в Кемеровской области, где мать младенца убедила мужа подбросить к дверям поликлиники их ребенка.