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Беременная москвичка села в такси и родила

, 20:24 | Сергей Зеленский 59

Младенец доставлен в больницу.

Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Беременная женщина села в такси на Ленинском проспекте в Москве, но почувствовала предродовые симптомы. Как стало известно 5-tv.ru, 35-летняя Татьяна О. поняла, что не успеет добраться до больницы, и вызвала скорую помощь.

Благодаря умелым действиям спецбригады медиков, роды прошли благополучно, малыш доставлен в больницу. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жуткой истории в Кемеровской области, где мать младенца убедила мужа подбросить к дверям поликлиники их ребенка.

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