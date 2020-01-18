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«Да простят меня морализаторы»: полуголая Хилькевич вызывающе сплясала с детьми

, 1:52 | Валентин Черников Видео 31

Звезда «Универа» испугалась, что хейтеры набросятся на нее за «танец с маминой попой». Но опасения актрисы оказались напрасны.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Вызывающий танец Анны Хилькевич с детьми рассмешил подписчиков в Instagram. Сама актриса рассчитывала на другую реакцию. Она выложила видео с отдыха в Таиланде, где отдыхает с мужем и двумя дочерьми — четырехлетней Арианной и годовалой Марией.

В кадре звезда «Универа» в белом топе и черных трусах пляшет у бассейна в окружении девочек. При этом Арианна прицепилась к ней сзади «вагончиком» и прикрыла пятую точку мамы собой.

Instagram @annakhilkevich

«Да простят меня все морализаторы за танец с маминой попой и деток без шапок, но зато не голышом, что не часто встречается у нас на этом отдыхе. Именно по этой причине я так мало выкладываю приличного годного контента», — написала Хилькевич.

Опасения актрисы оказались напрасны. Хейтеры не накинулись на нее с претензиями. Вместо этого фолловеры похвалили ее за позитив и прекрасных дочек, которые стали похожи на маму.

«Как это мило»;

«Мамины дочки, ну копии мамы»;

«Танец на ламбаду похож»;

«Не вижу в этом ничего такого. Дочь моя тоже любит так плясать»;

«За вами наблюдать одно удовольствие», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич показала уморительное видео, смонтированное мужем.

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