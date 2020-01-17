Прохорова поблагодарила Ахеджакову за идею воглавить Минкульт России

Лия Ахеджакова выдвинула кандидатуру Ирины Прохоровой на должность нового министра культуры России. Примечательно, что издательница, литературовед является старшей сестрой миллиардера и политика Михаила Прохорова, пишет «Ридус».

Ахеджакова убеждена, что Ирина обладает достаточными знаниями в сфере культуры, чтобы занять почетный пост министра. Актриса напомнила, что Прохорова является лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства, а также входила в рейтинг «100 самых влиятельных женщин России» по версии журнала «Огонек» в 2014 году.

«Я бы хотела, чтобы Министерство культуры возглавила Ирина Прохорова. Это абсолютно взвешенный, образованный и разумный человек, который служит культуре много лет, который обладает знаниями и в издательском деле, и вообще в культурном пространстве», — заявила Ахеджакова.

Сестра известного политика была польщена словами народной артистки России, но к идее о выдвижении своей кандидатуры на пост отнеслась скептически.

«Я признательна Лии Ахеджаковой, для меня это лестно. Но я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать? Считаю, что в сложившихся условиях об этом говорить бесполезно», — признается Ирина.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств.