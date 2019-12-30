Максим Фадеев признался, что намеренно брал слабых вокалистов

Продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев рассказал, что осознанно работал со слабыми артистами, чтобы получить от них благодарность. Своим откровением композитор поделился с ведущей проекта «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

«Почему я всегда брал артистов слабее, чем мог брать? Потому что мне казалось, что они в этом состоянии будут более благодарны», — рассказал продюсер в интервью.

Фадеев отметил, что считает ошибкой то, что он не работал с по-настоящему творческими людьми. Но теперь он не собирается работать с обычными артистами: продюсер решил кардинально поменять стратегию своего лейбла и теперь будет сотрудничать только с «творцами». По его словам, ему в таком случае не придется договариваться с музыкантами и даже заключать контракты, потому что вместе с ними он будет заниматься творчеством.

Он признался, что уже собрал команду людей, которые смогут сами себя продюсировать и самостоятельно придумывать аранжировки для песен. В свою очередь он готов помогать им «как мастер, который знает больше».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фадеев показал, как дрессирует своего тукана.