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Максим Фадеев создаст новую группу SEREBRO

, 9:08 | Ниса Мурзанаева Фото 134

Продюсер рассказал подписчикам, что теперь ему «все понятно», а в душе его царят «порядок и покой».

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Ушедший год доставил Максиму Фадееву множество неприятностей: слухи о романе с певицей Ольгой Серябкиной, расторжение контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, скандал с Наргиз и Олегом Майами. Однако завершать творческую карьеру продюсер вовсе не планирует.

«Мы расторгли контракты со всеми артистами! А теперь работаем с новыми проектами!» — сказал он.

Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию, на которой уверенным взглядом смотрит «в светлое будущее». Под этой публикацией артист признался — новой группе SEREBRO — быть!

«Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @fadeevmaxim

Поклонники высоко оценили снимок Фадеева и особое внимание уделили его «пронзительному» взгляду. Фотография быстро набрала почти 40 тысяч лайков и более 700 комментариев.

«Взгляд очень пронзительный. Такой целеустремленный, с прищуром!»

«Так строго»;

«Желаю вам пребывать в этом состоянии внутреннего штиля всегда!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Фадеев признался — он намеренно брал слабых вокалистов.

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