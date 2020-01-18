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СК назвал причину возгорания двигателя самолета в новосибирском аэропорту

, 10:49 | Карина Бернтгольц Видео 106

У самолета А320N, следовавшего рейсом Новосибирск — Камрань, перед вылетом из аэропорта «Толмачево» произошло воспламенение двигателя.

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Фото, видео: Instagram @act54, ТАСС / Зураб Джавахадзе

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ назвали предварительную причину возгорания двигателя самолета А320N авиакомпании S7 перед вылетом из новосибирского аэропорта «Толмачево». Предположительно, воспламенение произошло из-за скопления авиатоплива в выхлопной системе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение СУ.

Инцидент произошел 18 января около часа ночи по местному времени. На борту воздушного судна, которое должно было вылететь в Камрань (Вьетнам), находилось 185 человек. Из-за ЧП пилот принял решение отменить вылет. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Никто из них не пострадал.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку в соответствии со статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео посадки Superjet 100 на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Москве.

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