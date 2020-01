Ушла из жизни мать канадской певицы Селин Дион 92-летняя Тереза. Женщина скончалась после продолжительной болезни, пишет ТАСС.

На следующий день после смерти матери у Селин Дион должен был состояться концерт. Поп-дива не стала отменять выступление в Майами и посвятила его умершей родительнице.

«Мама, мы тебе очень сильно любим. Мы посвятим сегодняшнее шоу тебе, и я буду петь для тебя со всей душой», — написала поп-дива в Twitter.

Maman, nous t’aimons tellement…

Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. // Maman, we love you so much… We dedicate tonight’s show to you and I’ll sing to you with all my heart. Love, Céline xx…

📸: Richard Gauthier pic.twitter.com/5kQDL1ILbs