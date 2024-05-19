Храм загорелся в Белгородской области из-за падения дрона ВСУ
На месте происшествия работают пожарные.
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
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В результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Малое Городище загорелась кровля храма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате падения (дрона) с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», ― написал политик в Telegram-канале.
Пострадавших в результате инцидента нет, добавил он. На месте происшествия работают пожарные.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае.
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