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«На затылок упало»: Ребенок, на которого обвалился потолок в Петербурге, о случившемся

, 13:39 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 79

В одной из квартир дома 70-72 на Большом проспекте Петроградской стороны на спящего мальчика упали части бетонной плиты, но, к счастью, все обошлось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Franziska Ritter, 5-tv.ru

Страшный инцидент произошел в одной из петербургских квартир. По адресу Большой проспект Петроградской стороны, дом 70-72 на спящего ребенка обрушился потолок. К счастью, крыша, установленная над кроватью, и, пенопластовые плиты, находившиеся под потолком, смягчили удар, и мальчик не пострадал. В интервью 5-tv.ru 12-летний Арслан рассказал, как для него началось утро.

«На голову, на затылок упало, но все нормально, не поранился. <…> Было страшно, не понял, что случилось, подумал: сейчас встану, посмотрю наверх, а там вместо потолка небо будет», — поделился эмоциями пострадавший.

По словам его матери, Марины Умашевой, после ЧП на место прибыли сотрудники МЧС, а также представители ТСЖ и администрации. По факту случившегося был составлен предварительный акт.

Хозяйка квартиры надеется, что после инцидента будут приняты необходимые меры. В противном случае ситуация может повториться. Впрочем, председатель ТСЖ, по словам матери пострадавшего ребенка, пока никак не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры, где произошло обрушение потолка.

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