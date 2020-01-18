«На затылок упало»: Ребенок, на которого обвалился потолок в Петербурге, о случившемся

Страшный инцидент произошел в одной из петербургских квартир. По адресу Большой проспект Петроградской стороны, дом 70-72 на спящего ребенка обрушился потолок. К счастью, крыша, установленная над кроватью, и, пенопластовые плиты, находившиеся под потолком, смягчили удар, и мальчик не пострадал. В интервью 5-tv.ru 12-летний Арслан рассказал, как для него началось утро.

«На голову, на затылок упало, но все нормально, не поранился. <…> Было страшно, не понял, что случилось, подумал: сейчас встану, посмотрю наверх, а там вместо потолка небо будет», — поделился эмоциями пострадавший.

По словам его матери, Марины Умашевой, после ЧП на место прибыли сотрудники МЧС, а также представители ТСЖ и администрации. По факту случившегося был составлен предварительный акт.

Хозяйка квартиры надеется, что после инцидента будут приняты необходимые меры. В противном случае ситуация может повториться. Впрочем, председатель ТСЖ, по словам матери пострадавшего ребенка, пока никак не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры, где произошло обрушение потолка.