Что известно об адвокате Игоре Николаенко, пытавшемся подкупить судей?

5-tv.ru рассказывает, что известно о партнере крупной московской адвокатской коллегии «Хренов и партнеры» Игоре Николаенко, который был арестован Куйбышевским районным судом Петербурга по подозрению в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Игорь Николаенко — кандидат юридических наук. Он закончил Кемеровский государственный университет и Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

На сайте юридической компании «Хренов и партнеры» сказано, что Игорь Николаенко специализируется на делах о несостоятельности, а также в области налогового права, недвижимости и строительства, арбитражного судопроизводства.

До момента прихода в коллегию адвокатов в 2009 году юрист работал заместителем генерального директора ООО «Компания «Базовый элемент», директором по правовым вопросам ЗАО «Главстрой», руководителем юридической службы ОАО «Саянский алюминиевый завод». Игорь Николаенко также являлся членом советов директоров крупных промышленных предприятий.

Адвокат, согласно рейтингу юридических компаний и лучших юристов, в 2017 и 2018 году был признан ведущим специалистом в категории «Реструктуризация и Банкротство».

По версии справочника Best Lawyers, Игорь Николаенко в 2013 году и в период с 2015 по 2019 годы признавался одним из ведущих специалистов в областях «Арбитраж и медиация», «Разрешение споров».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео заседания Куйбышевского суда Петербурга по аресту Игоря Николаенко. Партнеру адвокатской коллегии «Хренов и партнеры» инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.