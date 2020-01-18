  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин ознакомился с панорамной экспозицией о Великой Отечественной войне

Владимир Путин ознакомился с панорамной экспозицией о Великой Отечественной войне

, 15:40 | Светлана Александрова 77

Трехмерная панорама в музее «Прорыв» в Ленинградской области воссоздает путь солдата от родного дома в белорусской деревне до немецкого Рейхстага.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Владимир Путин ознакомился с трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну» посвященной блокаде Ленинграда. Этот проект был реализован творческой командой художников и скульпторов «Невский баталист» на средства президентского гранта в музее «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области.

Экспозиция состоит из восьми залов и воссоздает путь солдата от стен родного дома в белорусской деревне до немецкого Рейхстага. Зритель проходит через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, Сталинград, перевалы Кавказа в момент, становится свидетелем одного из эпизодов форсирования Днепра, освобождения Европы, и заканчивает свою путь на крыше Рейхстага 1945 года. Воссозданные в панораме моменты основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и материалам архивов.

Знакомивший президента с экспозицией глава «Невского баталиста» Дмитрий Поштаренко рассказал Владимиру Путину, что его команда уже несколько лет мечтает о своей мастерской и помещениях, где они могли бы хранить фрагменты прошлых экспозиций.

Как ранее сообщал 5-tv.ru президент России сегодня в Санкт-Петербурге принимает участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, посетил Пискаревское мемориальное кладбище и встретился с жителями блокадного города.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Последние новости

16:03
«Это было неожиданностью»: Бывшая сотрудница адвоката Николаенко о его аресте
16:02
Путин пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы
15:58
Путин лично наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы
15:48
Видео: Президент РФ посетил музей обороны и блокады Ленинграда
15:40
Владимир Путин ознакомился с панорамной экспозицией о Великой Отечественной войне
15:31
Что известно об адвокате Игоре Николаенко, пытавшемся подкупить судей?

Сейчас читают

«С ней уроки делал»: Петербурженка передала привет Путину через соседа
«Когда выпивал — становился невыносим»: вдова Караченцова решилась на откровение
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]