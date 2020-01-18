Владимир Путин ознакомился с панорамной экспозицией о Великой Отечественной войне

Владимир Путин ознакомился с трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну» посвященной блокаде Ленинграда. Этот проект был реализован творческой командой художников и скульпторов «Невский баталист» на средства президентского гранта в музее «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области.

Экспозиция состоит из восьми залов и воссоздает путь солдата от стен родного дома в белорусской деревне до немецкого Рейхстага. Зритель проходит через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, Сталинград, перевалы Кавказа в момент, становится свидетелем одного из эпизодов форсирования Днепра, освобождения Европы, и заканчивает свою путь на крыше Рейхстага 1945 года. Воссозданные в панораме моменты основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и материалам архивов.

Знакомивший президента с экспозицией глава «Невского баталиста» Дмитрий Поштаренко рассказал Владимиру Путину, что его команда уже несколько лет мечтает о своей мастерской и помещениях, где они могли бы хранить фрагменты прошлых экспозиций.

Как ранее сообщал 5-tv.ru президент России сегодня в Санкт-Петербурге принимает участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке, посетил Пискаревское мемориальное кладбище и встретился с жителями блокадного города.