  1. Пятый канал
  4. Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

, 18:32 | Василий Заика Интервью 27

По словам Владимира Кириллова, последствия ЧП будут устранены в кратчайшие сроки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © x99

Председатель ТСЖ дома 70-72 на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге в интервью 5-tv.ru рассказал о ремонте комнаты в коммунальной квартире, где утром 18 января на спящего мальчика обрушилась штукатурка.

Владимир Кириллов отметил, что ремонт потолка в жилом помещении, в котором произошло ЧП, никогда не производился и жалоб от жильцов не поступало.

«Это получилось обрушение никакого ни потолка, ни перекрытия. Это штукатурный слой, который находится внутри комнаты. В этой комнате не было ремонта потолка никогда. Дому 110 лет. Эту проблему устраним. К нам по поводу этого потолка не обращались никогда», — сказал председатель ТСЖ.

Домовой функционер добавил, что уже выходил на место происшествия, осмотрел фронт предстоящих работ и договорился с хозяйкой комнаты о сроках начала ремонта. По словам Владимира Кириллова, устранение последствий обрушения должно начаться уже 19 января.

«Я думаю, что надо отбить эту старую штукатурку, которая была, и восстановить потолок, наверное, гипсокартоном», — заключил Владимир Кириллов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал ребенок, на которого обрушился потолок в комнате квартиры в Петербурге.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

19:28
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
19:11
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
18:59
«Врач рассказывает страшное»: Юлия Савичева призналась, что сильно заболела
18:53
Польша заявила права на предметы искусства в России
18:39
Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания
18:32
Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]