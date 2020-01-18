Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Председатель ТСЖ дома 70-72 на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге в интервью 5-tv.ru рассказал о ремонте комнаты в коммунальной квартире, где утром 18 января на спящего мальчика обрушилась штукатурка.

Владимир Кириллов отметил, что ремонт потолка в жилом помещении, в котором произошло ЧП, никогда не производился и жалоб от жильцов не поступало.

«Это получилось обрушение никакого ни потолка, ни перекрытия. Это штукатурный слой, который находится внутри комнаты. В этой комнате не было ремонта потолка никогда. Дому 110 лет. Эту проблему устраним. К нам по поводу этого потолка не обращались никогда», — сказал председатель ТСЖ.

Домовой функционер добавил, что уже выходил на место происшествия, осмотрел фронт предстоящих работ и договорился с хозяйкой комнаты о сроках начала ремонта. По словам Владимира Кириллова, устранение последствий обрушения должно начаться уже 19 января.

«Я думаю, что надо отбить эту старую штукатурку, которая была, и восстановить потолок, наверное, гипсокартоном», — заключил Владимир Кириллов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал ребенок, на которого обрушился потолок в комнате квартиры в Петербурге.