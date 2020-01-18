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«Тонкая душа и потрясающая харизма»: Михайлов поздравил Гвердцители с 58-летием

, 19:33 | Мия Субботина Фото 69

Артист рад тому, что у него есть совместный трек с эстрадной певицей.

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Фото, видео: Instagram @stas_mihailoff

Российский певец Стас Михайлов поздравил народную артистку Грузии Тамару Гвердцители с днем рождения. 18 января эстрадная певица отмечает 58-летие.

Знаменитость отметил в поздравлении, что он очень рад тому, что вместе с исполнительницей у него есть совместный трек «Давай разлуке запретим». Михайлов опубликовал пост с поздравлением на своей странице в Instagram.

«Бог одарил тебя неподражаемым голосом, тонкой душой и потрясающей харизмой! Как можно дольше радуй своих преданных слушателей! Очень рад, что у нас есть совместная работа, которая трогает сердца и души наших замечательных людей! Многая и благая тебе лета!» — подписал пост артист.

Instagram @stas_mihailoff

Сама именинница скромно поблагодарила певца в комментарии под публикацией. Вслед за Михайловым самые теплые пожелания народной артистке Грузии оставили ее преданные поклонники.

«С днем рождения, прекрасную Тамару! Здоровья, радости и творческих успехов!»;

«Образец женщины, поведения, гордости. Поздравляем»;

«Красавица! Голос превосходный! Успехов во всем!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин спел дуэтом со Стасом Михайловым на юбилее у Игоря Николаева.

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