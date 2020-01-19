Видео: неадекватный пешеход устроил стрельбу на дороге в Ленобласти

Неадекватный пешеход устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области. Предположительно нетрезвый мужчина в ночь на 19 января вышел на проезжую часть Европейского проспекта и открыл огонь из неустановленного оружия.

На кадрах, снятых очевидцами и выложенных в социальные сети, видно, как пешеход, слегка пошатываясь, идет навстречу белой иномарке. В определенный он поднимает левую руку вверх и раздается звук выстрела. Мужчина вплотную подходит к машине и наваливается на капот.

Из иномарки выходит пассажир и о чем-то беседует с «дебоширом». Разнимать конфликтующие стороны бросается еще один пешеход с пакетом в руках. Позднее из машины выходит еще один пассажир и толкает стрелявшего. Иномарка проезжает чуть вперед, чтобы освободить проезжую часть для движения. Мужчины оживленно общаются еще некоторое время и вскоре пассажиры возвращаются в автомобиль. Пешеход с пакетом и «стрелок» остаются у обочины и что-то кричат вслед своим оппонентам.

Причины произошедшего конфликта доподлинно неизвестны.

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