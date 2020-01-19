Знаменитую советскую и российскую актрису Нину Русланову госпитализировали. Об этом сообщают источники 5-tv.ru. Отмечается, что днем в субботу, 19 января, 74-летняя советская и российская артистка была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем. Известно, что актриса страдает аритмией.

К слову, самочувствие Нины Руслановой внезапно ухудшилось уже во второй раз за три дня. В предыдущий раз актриса отказалась ехать в больницу.

Народная артистка России Нина Русланова за годы карьеры сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Зрители ее полюбили за такие фильмы, как «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза» и другие.