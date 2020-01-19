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«Некомпетентный!» — Российский боец ММА об избившем подростка в ТЦ охраннике

, 18:44 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 37

Михаил Заяц в беседе с 5-tv.ru прокомментировал драку в подмосковном «МЕГА Химки».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jörg Horstmann

Российский боец ММА Михаил Заяц в интервью 5-tv.ru прокомментировал действия охранника, избившего подростка в подмосковном ТЦ «МЕГА Химки».

По словам спортсмена, произошедшая ситуация указывает на некомпетентность человека, которого взяли на работу по обеспечению порядка.

«Это просто некомпетентный человек в своей сфере! Его взяли, он допустил драку между подростками. Надо было вызвать пару охранников, которые все бы разъединили. И он по своей инициативе ударил человека, которого держали. Ударил в голову с ноги, это жестко, нокаутировал его. Так нельзя делать. Этот рыжий охранник — он бестолковый, что ударил подростка. Просто он глупый», — сказал Михаил Заяц.

Сотрудник охраны вмешался в потасовку между группами молодых людей в ТЦ в подмосковных Химках и несколько раз сильно ударил по голове одного из них. Сам пострадавший рассказал, что ввязался в драку, решив защитить девочку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация торгового центра «МЕГА Химки» выразила сожаление по поводу произошедшего в магазине конфликта между охранником и подростком.

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