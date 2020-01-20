Четыре человека погибли, еще три пострадали в результате утечки в системе теплоснабжения в Перми. Как сообщает РЕН ТВ, предварительно, из-за попадания горячего теплоносителя в помещения хостела, ожоги получили семь человек. Из них четверо — погибли.

По информации ТАСС, прорыв трубы отопления произошел в одном из частных отелей.

«В Перми по улице Советской Армии, 21 произошел прорыв трубы отопления в частном отеле. Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Пострадали три человека, они госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, есть погибшие», — цитирует агентство сообщение пресс-службы министерства территориальной безопасности региона в своем официальном Telegram-канале.

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