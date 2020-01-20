На месте прорыва трубы с кипятком в Перми дежурят бригады «скорой помощи»

Прорыв теплотрассы в Индустриальном районе Перми стал причиной гибели четырех человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Как сообщает ТАСС, сейчас на месте трагедии дежурит семь бригад «скорой помощи». Сюда же выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

По уточенной информации администрации города, труба лопнула в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. Гибель четырех человек подтвердили в пресс-службе губернатора края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка и мужчина обожглись кипятком из батареи в детском садике в Набережных Челнах.