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  4. На месте прорыва трубы с кипятком в Перми дежурят бригады «скорой помощи»

На месте прорыва трубы с кипятком в Перми дежурят бригады «скорой помощи»

, 6:47 | Марина Неруцких Фото 137

В результате утечки в системе теплоснабжения в Индустриальном районе города пострадали семь человек, из них четверо — погибли.

Фото: 5-tv.ru

Прорыв теплотрассы в Индустриальном районе Перми стал причиной гибели четырех человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Как сообщает ТАСС, сейчас на месте трагедии дежурит семь бригад «скорой помощи». Сюда же выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

По уточенной информации администрации города, труба лопнула в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. Гибель четырех человек подтвердили в пресс-службе губернатора края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка и мужчина обожглись кипятком из батареи в детском садике в Набережных Челнах.

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