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Увеличилось число погибших в результате прорыва трубы в Перми

, 7:00 | Марина Неруцких Фото 628

В результате утечки в системе теплоснабжения в Индустриальном районе города пострадали восемь человек, из них пятеро — погибли.

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Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС РФ

Сотрудники экстренных служб обнаружили пятого погибшего на месте прорыва трубя с горячим водоснабжением. Как стало известно 5-tv.ru, во время устранения последствий аварии было обнаружено тело еще одного человека. Таким образом, число пострадавших в результате утечки в системе теплоснабжения в частном отеле в Индустриальном районе Перми возросло до восьми человек. Еще трое госпитализированы с ожогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека заживо сварились в помещении хостела в столице Пермского края.

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