Увеличилось число погибших в результате прорыва трубы в Перми

Сотрудники экстренных служб обнаружили пятого погибшего на месте прорыва трубя с горячим водоснабжением. Как стало известно 5-tv.ru, во время устранения последствий аварии было обнаружено тело еще одного человека. Таким образом, число пострадавших в результате утечки в системе теплоснабжения в частном отеле в Индустриальном районе Перми возросло до восьми человек. Еще трое госпитализированы с ожогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека заживо сварились в помещении хостела в столице Пермского края.