Как 58-летняя Елена Яковлева выглядит без макияжа?

Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева серьезно сменила имидж. 58-летняя актриса обновила прическу в соответствии с модными тенденциями, сделала «каскад» и отстригла челку. Фотоснимок Яковлевой появился на странице фан-аккаунта звезды в Instagram.

Администраторы поздравили поклонников с Крещением Господним — православные отметили этот праздник 19 января.

Instagram @elenayakovleva_fan

Фанаты восхитились небрежными прядями и свежим внешним видом Елены. Комплименты получил и современный наряд актрисы.

«Елена, у Вас классная стрижка. Вам очень идет. Вы шикарно выглядите».

«И вас с Крещением! Вы так хороша без макияжа и в модном костюме!»

«Красивая, худенькая умничка», — комментируют новый образ поклонники.

Смелость Елены показаться на камеру без макияжа подписчики оценили по достоинству. 5 марта Яковлевой исполнится 59 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Елены Яковлевой показал накаченное тело, украшенное татуировками.